"Согласие": "Мы остались прежними. Переобулись не мы, переобулась Россия"

За полгода до выборов в 14-й Сейм "Согласие" пережила падение рейтинга, что стало, в том числе, и следствием осуждения лидерами партии Янисом Урбановичем и Нилом Ушаковым вторжения России в Украину. "Для партии, которая осознает свою миссию, лучше потерять часть рейтинга, чем вообще утратить смысл своего существования", — заявил в свое речи председатель правления СДП "Согласия" Янис Урбанович на конгрессе.

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В воскресенье Социал-демократическая партия "Согласие" собралась на очный конгресс, проводящийся ровно за пять месяцев до парламентских выборов, которые пройдут 1 октября этого года.

Председатель правления "Согласия" Янис Урбанович начал выступление с того, что конгресс проводится в условиях глубочайшего кризиса, который переживает не только Латвия, но и весь мир — после пандемии Covid-19, во время войны в Украине.

"24 февраля этого года молчать было нельзя. Мы должны были сказать, что Россия — военный агрессор. Я считаю, что нынешнее российское руководство совершает преступные действия. Да, у "Согласия" упал рейтинг, но для партии, которая знает свою миссию, лучше потерять свой рейтинг, чем утратить смысл своего существования", — сказал Урбанович. По мнению политика, то, что 46% русскоязычных, согласно опросу SKDS, не занимают ни одну из позицию в военном конфликте России и Украины, говорит о ситуации в Латвии — это итог тридцати лет непроделанной работы, политики государства, что привело к отчуждению русскоязычного населения. Отстаивание интересов своих избирателей — в том числе, русскоязычных жителей "Согласие" считает своим приоритетом.

По мнению Урбановича, защитные ограждения могут быть возведены по периметру внешней государственной границы, но не внутри общества.

"Многим русскоязычным тяжело принять тот факт, что страна, с которой они связаны языком, культурой, начала безжалостную войну, но — придется. Пришло время меняться нам всем, в том числе — латвийским русскоязычным. Ваша жизнь — в Латвии. Вы принадлежите государству, а значит, вам нужно участвовать в жизни государства, участвовать в выборах, а не занимать позицию "это не мое дело". Ваша жизнь происходит здесь, а не в телевизоре", — сказал лидер "Согласия".

Янис Урбанович также, говоря о выборах, отметил, что действующая избирательная система устарела, не вызывает доверия у самих граждан. По мнению политика, Латвии следует менять пропорциональную избирательную систему на мажоритарную (когда граждане голосуют не за партийные списки, а за конкретных личностей — кандидатов) и к прямым, всенародным выборах президента.

Председатель думы "Согласия", европарламентарий, бывший мэр Риги Нил Ушаков начал свое выступление с того, что в этом году исполняется 18 лет с момента вступления Латвии в Европейский союз. "Тем, кто родился в 2004 году уже исполняется 18 лет, и это означает, что они уже смогут впервые голосовать", — отметил Ушаков.

Говоря о том, что впереди глубочайший экономический кризис, Ушаков подчеркнул: "причина — это преступная война, которую начала Россия". "Этому нет оправдания. Нет никаких "все неоднозначно". Здесь в зале большинство — русскоязычные. В Ирпени, Буче — такие же русскоязычные жители. Происходящее — это не только глобальная катастрофа, это личная катастрофа для каждого из нас", — сказал по-русски Ушаков. Говоря о том, что такая позиция, возможно, не всегда популярна среди избирателей, европарламентарий привел сравнение с вакцинацией от Covid-19. Ради рейтинга "Согласию" возможно было выгоднее занять играть на антиваксерских настроениях, "но мы не должны были экспериментировать со здоровьем людей".

Больше Европы, больше социал-демократии и единая политическая нация в Латвии — такую формулу перед выборами предложил Нил Ушаков.

Экс-мэр Риги заявил, что латвийские русскоязычные не могут нести ответственность за политику Кремля, не могут быть ни в чем виноваты. Ушаков подчеркнул, что у людей, говорящих на одном языке, могут быть разные идентичности. "Нахождение идентичности западных русских — это ключ к внутренней стабильности ЕС", — заявил Ушаков, приведя сравнение со староверами, которые бежали от российского режима, в том числе, в Латвию века назад, и проживают в нашей стране, сохраняя свою идентичность.

Ушаков отметил и то, что те, кто призывают сейчас к сносу памятника в парке Победы в Риги, не знают историю. Украина, по его словам, понесла едва ли не большие потери во Второй Мировой войне, чем сама Россия, среди советских солдат, боровшихся с нацизмом, было много именно украинцев.

"Согласие" осталось прежним. После 24 февраля мы такие же, какими мы были 23 февраля. Да, мы хотели хороших отношений с Россией. Но изменилась (тут Ушаков перешел на русский, подбирая слова) "переобулась" Россия, а не мы", — сказал политик.

Депутат Европарламента прогнозирует, что осенью в Латвии ожидается социально-экономический кризис — гораздо более жесткий, чем тот, что наблюдался в 2008-2009 годах или в пандемию: впереди рост цен на энергоресурсы, инфляция, переструктуризация целых отраслей экономики, что приведет к рискам безработицы. Ушаков отметил огромную роль устойчивости экономики, индустрии Германии — самого мощного игрока ЕС — в преодоление нынешнего кризиса.

"И у меня не хватает социал-демократических слов, чтобы охарактеризовать то, что в ситуации, когда необходимо оказывать социальную поддержку населению, Рижская дума отказывается от бесплатных обедов в школах", — заявил Ушаков.

Сегодня конгресс "Согласия" собирается принять ряд резолюций, посвященных повышению уровня социальной защиты, совершенствованию конституционного устройства государства, необходимым изменениям в системе образования, преодолению энергетического кризиса и другим отраслям.

Также конгресс делегирует правлению партии задание подготовить списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма и предвыборную программу.

По данным мартовского опроса SKDS, "Согласие" впервые за годы покинуло тройку лидеров политического топа. В марте 2022 года "Согласие" занимало четвертую строчку в рейтинге политических партий с поддержкой 6,7% респондентов.