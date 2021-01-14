"Согласие": Нацблок своими поправками к Сатверсме сеет ненависть
Foto: LETA

Национальное объединение втягивает в общество в политическое шоу, раскалывает о сеет ненависть, говорится в заявлении "Согласия" о законопроекте поправок к Сатверсме, закрепляющих понятие семьи как союза мужчины и женщины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Согласие" подчеркивает, что в условиях глубокого кризиса самое важное — это солидаризироваться и поддерживать друг друга, и не время устраивать политическое шоу.

"Конечно, все перечисленное — лишь предлог. По-разному интерпретируемое решение Конституционного суда — это подарок для националистов, позволяющий им показать себя главными защитниками традиционных ценностей. С помощью всех своих методов, доведенных уже до совершенства — раскалывая общество, противопоставляя группы общества друг другу, поселив ненависть. Очевидно, что у проекта поправок к Сатверсме от Национального объединения нет достаточной поддержки в Сейме, однако ведь можно поупражняться, сея зло и ненависть", — говорится в заявлении.

Партия предполагает, что такие поправки могут "взорвать правительство" и расколоть Сейм.

"Как известно, там есть люди, которые с чувством собственного достоинства "вышли из шкафа" и не скрывают свою нетрадиционную ориентацию", — отмечает "Согласие".

"Мы, "Согласие", в этой предвыборной кампании Национального объединения участвовать не будем. На наш взгляд, мир делает лучше взаимопонимание, а не ненависть", — подчеркивается в заявлении.

Как уже сообщалось, партия Национальное объединение выступила с предложением внести поправки в Конституцию, определив семью как брачный союз мужчины и женщины, в котором есть дети. Это произошло после того, как суд Сатверсме принял решение в пользу однополой пары, требовавшей признать несоответствующим Конституции закон, позволяющий получить отпуск по рождению ребенку только отцу ребенка, а не партнеру матери. За сужение понятия семьи публично выступил ряд общественных и религиозных организаций, а против — защитники прав ЛГБТК+, теологи и ряд религиозных деятелей.

Движение "Dzīvesbiedri" опубликовало открытое письмо против поправок, сужающих определение семьи в Конституции Латвии. Письмо подписали 336 человек, в том числе политики, знаменитости, психологи, ученые и общественные деятели. В их числе продюсер Мартиньш Миелавс, музыкант Янис Шипкевичс, модель Агния Григуле, комик Эдгарс Балиньш, музыканты Алисе и Карлис Йосты и многие другие.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Национальное объединение "Согласие"
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса