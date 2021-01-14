"Согласие": Нацблок своими поправками к Сатверсме сеет ненависть

Национальное объединение втягивает в общество в политическое шоу, раскалывает о сеет ненависть, говорится в заявлении "Согласия" о законопроекте поправок к Сатверсме, закрепляющих понятие семьи как союза мужчины и женщины.

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"Согласие" подчеркивает, что в условиях глубокого кризиса самое важное — это солидаризироваться и поддерживать друг друга, и не время устраивать политическое шоу.

"Конечно, все перечисленное — лишь предлог. По-разному интерпретируемое решение Конституционного суда — это подарок для националистов, позволяющий им показать себя главными защитниками традиционных ценностей. С помощью всех своих методов, доведенных уже до совершенства — раскалывая общество, противопоставляя группы общества друг другу, поселив ненависть. Очевидно, что у проекта поправок к Сатверсме от Национального объединения нет достаточной поддержки в Сейме, однако ведь можно поупражняться, сея зло и ненависть", — говорится в заявлении.

Партия предполагает, что такие поправки могут "взорвать правительство" и расколоть Сейм.

"Как известно, там есть люди, которые с чувством собственного достоинства "вышли из шкафа" и не скрывают свою нетрадиционную ориентацию", — отмечает "Согласие".

"Мы, "Согласие", в этой предвыборной кампании Национального объединения участвовать не будем. На наш взгляд, мир делает лучше взаимопонимание, а не ненависть", — подчеркивается в заявлении.

Как уже сообщалось, партия Национальное объединение выступила с предложением внести поправки в Конституцию, определив семью как брачный союз мужчины и женщины, в котором есть дети. Это произошло после того, как суд Сатверсме принял решение в пользу однополой пары, требовавшей признать несоответствующим Конституции закон, позволяющий получить отпуск по рождению ребенку только отцу ребенка, а не партнеру матери. За сужение понятия семьи публично выступил ряд общественных и религиозных организаций, а против — защитники прав ЛГБТК+, теологи и ряд религиозных деятелей.

Движение "Dzīvesbiedri" опубликовало открытое письмо против поправок, сужающих определение семьи в Конституции Латвии. Письмо подписали 336 человек, в том числе политики, знаменитости, психологи, ученые и общественные деятели. В их числе продюсер Мартиньш Миелавс, музыкант Янис Шипкевичс, модель Агния Григуле, комик Эдгарс Балиньш, музыканты Алисе и Карлис Йосты и многие другие.