"Согласие" не будет участвовать в голосовании о признании России террористическим государством

Депутаты парламентской фракции "Согласия" распространили заявление, в котором, подчеркнув, что осуждают вторжение России в Украину, сообщили, что не будут принимать участие в голосовании о признании России террористическим государством.

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Во вторник, 2 августа, напомним, комиссия Сейма по иностранным делам единогласно приняла проект заявления о признании России террористическим государством. Предполагается, что на ближайшем парламентском заседании депутаты Сейма проголосуют за это заявление.

"Мы считаем, что военные обстоятельства требуют с особой ответственностью оценивать каждый политический шаг, в том числе заявление, которое планируется принять на заседании Сейма. Есть ли у этого рациональные цели? Не расширяет ли это зону конфликта, тем самым увеличивая напряжение, что по сути — в интересах агрессора?", — говорится в заявлении: "Согласие" считает, что на словах выражая солидарность с украинским народом, отдельные политики имеют и побочную цель -- подогреть свои рейтинги на огне войны в предвыборное время. Радикальные, но не содержащие предложения реальных действий заявления, служат и отвлекающим внимание маневром в то время, когда в жителях нарастает возмущение бездействием правительства, хаотичной и противоречивой коммуникацией министра экономики, представляющего Национальное объединение, в условиях энергокризиса".

Депутаты фракции "Согласия" в Сейме "убеждены, что у войны нет никаких оправданий, но ввиду всех упомянутых обстоятельств считают подготовленное заявление провокационным и не будут участвовать в голосовании по этому заявлению".