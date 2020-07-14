"Согласие" обещает рижанам социальную стабильность и межнациональный мир

Партия "Согласие" в случае избрания в Рижскую думу обещает работать над обеспечением социальной стабильности, межнационального мира и развития, говорится в программе партии к внеочередным выборам в Рижскую думу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В программе подчеркивается, что "Согласие" руководило Ригой десять лет, и за этот период был введен бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров, построены парки и променады, отремонтированы десятки школ и детских садов, проводились мероприятия, привлекающие горожан и туристов.

"Теперь "Согласие" пытаются уничтожить не из-за наших ошибок, а из-за наших достижений. В честной борьбе победить "Согласие" не удалось. Сначала был противоправно отстранен от должности мэр Риги Нил Ушаков, затем при содействии предателей распущена дума. В результате Рига оказалась в двойном кризисе — в политическом, искусственно вызванном правящими партиями, и в экономическом из-за пандемии", — заявила партия.

"Согласие" напоминает, что в 2009 году партии удалось преодолеть кризис, поэтому она хорошо знает, что нужно Риге сейчас.

"Согласие" подчеркивает, что является единственной партией в Латвии, выполняющей обещания в социальной сфере. Партия обещает, что в Риге не будет отменена ни одна социальная программа из введенных за последние десять лет, будут и новые меры поддержки.

"Согласие" заявило также, что десять лет оберегало Ригу от проявлений национализма и шовинизма и собирается делать это и впредь. Партия будет организовывать бесплатные курсы латышского языка для русскоязычных, факультативные уроки на русском языке в школах нацменьшинств.

Учитывая, что в последние два года в Риге не было полноценного ремонта улиц, "Согласие" планирует до начала строительного сезона 2021 года разработать новый план организации сообщения в Риге с учетом нужд всех его участников.