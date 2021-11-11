"Согласие" обратилось в KNAB в связи с возможным разбазариванием средств в Коммуникационном управлении Рижской думы

Фракция партии "Согласие" в Рижской думе обратилось в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в связи с возможным разбазариванием средств в Коммуникационном управления Рижской думы.

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"С учетом прозвучавшей вчера в публичном пространстве информацией о больших расходах Коммуникационного управления Рижской думы на оформление городской среды перед государственными праздниками и коммуникационной кампанией, мы обратились в KNAB, а также выслали информацию Госконтролю", — указывает фракция.

"Согласие" просит KNAB произвести проверку и оценить, нет ли признаков разбазаривания средств.

Дополнительно к этим расходам Рижская дума потратила несколько тысяч евро на производство видеороликов на латышском, русском и английском языках, в которых жителей призывают вакцинироваться.

Конечно, жителей нужно побуждать вакцинироваться, мы выступаем за вакцинацию, но потраченные суммы, которые берутся из карманов рижан, не соразмерны достигаемому результату, подчеркивает "Согласие".

Такие несоразмерные и неэффективные расходы, по мнению политиков, не допустимы в условиях чрезвычайной ситуации. "Согласие" считает, что эти средства следовало бы использовать в иных сферах — например, на пределе работают учителя, перегружены социальные работники и полицейские.

Как уже сообщалось, поздравление Рижской думы с государственными праздниками и коммуникационная компания обошлись городскому бюджету в

90 000 евро. Проект, посвященный государственному празднику, состоит из двух частей — оформления городского пространства и коммуникационной кампании.

Общая стоимость оформления городской среды — 60 тысяч евро, в эту цену входит размещение работ Паулиса Лиепы, а также 10 световых стендов со словами из латышских народных песен. Печать и монтаж праздничных афиш и баннеров обошлись в 8 тысяч евро, гонорар двух привлеченных художников составил 4155 евро. Дороже всего обошлись световые стенды — они стоили 47 тысяч евро. Но это долгосрочное вложение: их можно будет использовать и после праздников, отмечает Рижская дума.

Общая стоимость коммуникационной кампании составила примерно 32 тысячи евро. В сумму входит адаптация материалов для публикации в интернете, прессе, радио и на телевидении, а также их размещение в СМИ и разработка веб-сайта.

Сама кампания вызвала волну критики в соцсетях: некоторым пользователям не понравилось визуальное решение на основе графики художника Паулиса Лиепы, другие были недовольны неудачным переводом текстов на русский язык, третьи — переводом на русский в принципе.