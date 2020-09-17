"Согласие": передачам на русском языке должны гарантировать размещение в общественных масс-медиа

Если Latvijas radio и Latvijas Televīzija (LTV) создают несколько программ, тогда эфирное время одной программы или части одной программы отводится на передачи на нелатышском языке. Такую поправку к Закону "Об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими" подали депутаты фракции "Согласия" в Сейме.

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"Сейчас законопроект содержит формулировку, предусматривающую, что Latvijas radio и LTV могут в таких случаях отводить время для передач на нелатышском — понятно, что в большинстве случаев, русском — языке. Фактически речь идет о русскоязычном радио LR-4 и русских программах телеканала LTV-7. Мы считаем, что слово "могут" тут лишнее. Нынешняя формулировка допускает фактически изгнание передач на русском языке из эфира. То есть, при такой формулировке время для таких" передач может быть отведено, а может быть и не отведено", — считает депутат Сейма Регина Лочмеле:

По ее словам, законодательство должно исключать такие риски, поэтому и предлагается утвердительная формулировка: "отводит время для передач на нелатышском языке".

" "Согласие" считает, что, если цель общественных масс-медиа, живущих на деньги всех налогоплательщиков — отражать мнения разных частей общества — то передачам на языке крупнейшего нацменьшинства должно быть гарантировано время в эфире", — резюмировала парламентарий.