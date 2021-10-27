В среду, 27 октября, на заседании своей фракции депутаты "Согласия" приняли решение поддержать требование отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За").

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Депутаты считают, что "хаос в управлении эпидемиологическим кризисом" - это ответственность правительства в целом, но прежде всего именно отраслевого министра.

По словам председателя фракции "Согласия" Яниса Урбановича, ясно, что Павлютс "не умеет общаться с медиками", а его стиль работы только усугубляет разногласия". Он отмечает, что необходимые решения не обсуждаются со специалистами-медиками, вместо этого принимаются волюнтаристские решения, о которых врачи узнают в последнюю очередь.

Как говорит Урбанович, министр здравоохранения несет личную ответственность за создание "бесполезного" бюро вакцинации и дорогостоящие рекламные кампании, которые не сработали. "Он должен ответить за потерянное летом время и необоснованно отложенные действия, когда стал ясен масштаб эпидемии осенью. Теперь за высокомерие министра, который не прислушивался к экспертам и игнорировал нужды медиков, платится слишком высокая цена. Если Павлютс сам не понимает своей ответственности за происходящее, ему должен указать на это Сейм", - считает Урбанович.

Депутаты "Согласия" также отмечают, что министр здравоохранения не выступал за нужды отрасли, отстаивая в Сейме бюджет 2022 года, нарушал данные врачам обещания по повышению зарплат. "Как после таких действий можно требовать всеобщей мобилизации медицинского персонала, если министр ранее продемонстрировал, что он не берет на себя ответственность за свои обещания?" - интересуется Урбанович.

Депутаты фракции "Согласия" призывают Павлютса уйти в отставку, чтобы еще больше не усугублять кризис доверия между медиками и властью. Однако, если министру "не хватает мужественности, чтобы признать свою непригодность для этой должности", фракция поддерживает требование замены министра.