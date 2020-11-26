"Согласие" поддерживает требование об отставке Шуплински

Действия министра образования и науки Илги Шуплински (Новая консервативная партия) во время чрезвычайной ситуации и в связи со стратегическим планированием отрасли ведут к деградации системы образования в государстве, считает фракция "Согласия" в Сейме.

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Как считает "Согласие", правительство в замаскированной форме перевело все школы на удаленное обучение, потому что требования к школьным администрациям по организации очного обучения выполнить практически нереально.

Если правительство вводит локдаун, оно должно не перекладывать ответственность на школы, а обеспечить социальные гарантии родителям младших школьников, которые временно не смогут работать, доплаты учителям и техническое оборудование для организации удаленного учебного процесса, подчеркивает председатель фракции Янис Урбанович.

Несмотря на пандемию, в первых, четвертых, седьмых и десятых классах реализуется "реформа компетенций", а в школах нацменьшинств — переход на латышский язык образования. Это еще больше усложняет работу учителей — а в доплате за такие условия труда им отказано.

Реформы образования в таких условиях — это профанация, но Министерство образование не готово это признать и заморозить их до конца пандемии, считает юрист Елизавета Кривцова.

"Грубо игнорируется одно из требований LIZDA: постановить, что удаленное обучение — это временное мера в контексте COVID-19, и продолжить нормальную работу над нормативными актами, регулирующими удаленное обучение. LIZDA, признавая необходимость использовать технологии в учебном процессе, категорически возражает против спешки. Но девиз госпожи Шуплински — любой ценой в цифровое будущее! А в это же время учителя говорят о том, что удаленная учеба усугубляет социальное неравенство среди школьников, и все это повлияет на их жизнь в будущем", — подчеркивает Кривцова.

По ее словам, в плюсе останутся только дети из обеспеченных семей, которым родители могут приобрести необходимую технику, позаниматься с ними дома или нанять частных учителей, которые будут с ними заниматься. А те дети, которые вынуждены делить компьютер с братьями и сестрами, у которых нет отдельной комнаты и возможности заниматься с репетитором, получат гораздо менее качественное образование.

Как сообщалось, принятые во вторник правительством более строгие эпидемиологические требования, согласно которым, для учащихся 1-6 классов на одного ученика должно быть обеспечено не менее 3 кв. м площади помещения, а учителя должны носить маски, вызвали крайне негативную реакцию профессионалов отрасли.

Во многих школах Риги невозможно обеспечить три квадратных метра площади на одного ученика в классе, и им придется переходить на удаленную учебу. А учителям не только придется проводить в маске 5–6 часов, но и придется постоянно кричать, потому что сквозь маску слышно хуже.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выдвинула требование об уходе министра образования и науки Инги Шуплински в отставку. Как пояснила глава LIZDA Инга Ванага, на последней встрече с профсоюзом Шуплинска была готова поддержать лишь одну из 15 просьб со стороны педагогов, еще две — поддержать частично, а остальные были отклонены.

К диалогу об ответственности министра подключилась и оппозиционная Латвийская Зеленая партия, заявив, что для успешного смещения Шуплински с занимаемого поста министра учителя должны быть готовы к забастовке. При этом партия назвала последние решения Шуплински "неадекватными и не проработанными с представителями отрасли", причем на всех уровнях. Также "зеленые" уверены, что действия министра "вызывают деградацию системы образования и науки Латвии в целом".