"Согласие" покинули более 100 членов из Латгале — после исключения Барташевича из партии

После того, как мэра Резекне Александра Барташевича исключили из партии "Согласие", партию покинули еще приблизительно 120 членов из Резекне и Лудзы, сообщает Латвийское телевидение.

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Во вторник вечером Барташевич провел собрание для членов партии из Резекне, Лудзы и Балви, чтобы решить о дальнейших действиях. Все участники собрания решили покинуть "Согласие".

В ближайшие два месяца мэр Резекне планирует основать новую лево-центристскую партию. Он признает, что предлагал мэру Даугавпилса Элксниньшу создавать партию совместно. Как уже сообщалось, мэр Даугавпилса, который недавно покинул партию "Согласие", заявил, что пока что не рассматривает возможность сотрудничать с Барташевичем в создании новой партии.

"Логично, что после исключения из "Согласия" Барташевич планирует свое политическое будущее, но моим приоритетом было и остается создание Даугавпилсской партии. Такие городские партии уже доказали, что способны добиться успеха на муниципальных выборах, как это произошло в Лиепае и Валмиере", — сказал Элксниньш.

Барташевич в настоящее время является главой Ассоциации крупных городов, поэтому часто встречается с мэром Даугавпилса, но вопрос политического сотрудничества сейчас не стоит на повестке дня, заявил политик.

Правление "Согласия" приняло решение об исключении Барташевича 6 февраля, обвинив его в дискредитации партии и нарушении устава.