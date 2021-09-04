"Согласие" предлагает изгнать велосипеды и электросамокаты с пешеходных тротуаров

Депутаты Сейма от "Согласия" предлагают внести в Закон о дорожном движении поправки, которые разрешат велосипедам и электросамокаты передвигаться только по проезжей части и велодорожкам. Главная идея законопроекта — убрать велосипеды и электросамокаты с тротуаров, поскольку пешеходы не чувствуют себя в безопасности.

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Сейчас закон гласит, что в возрасте от 10 до 17 лет разрешается самостоятельно участвовать в дорожном движении на велосипеде, если он имеет права на управление велосипедом или любой категорией транспортных средств. Тем же, кто уже достиг 18 лет, не требуются водительские права на вождение велосипеда.

Представители оппозиции предлагают дополить эту норму, установив, что взрослым разрешается ездить на велосипеде только по проезжей части и велодорожкам. Такое же правило "Согласие" хочет распространить и на электросамокаты.

Инициатор поправок, депутат Сейма Артур Рубикс ("Согласие") пояснил LETA, что главная идея законопроека — позаботиться о безопасности пешеходов. По мнению парламентария, поэтому совершеннолетние велосипедисты и водители электросамокатов должны ездить только про проезжей части или велодорожкам.

Рубикc отметил, что в законодательство уже внесены нормы, запрещающие ездить на электросамокатах вдвоем, а также передвигаться на этом виде транспортного средства детям до 14 лет. Но на практике, отмечает Рубикс, эти нормы часто не работают.

Депутат также подчеркивает, что электросамокатов на улицах становится все больше, растет количество травм, полученных из-за несчастных случаев с этими транспортными средствами, поэтому нужно вносить изменения в Закон о дорожном движении.