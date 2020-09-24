"Согласие" предлагает уменьшить до 50 000 количество подписей для инициации референдума
Foto: LETA

Фракция "Согласия" в Сейме предлагает внести изменении в закон о народном голосовании и снизить до 50 000 количество подписей, необходимых для инициации референдума, сообщает LETA.

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Валерий Агешин, заместитель председателя фракции "Согласия" в Сейме, заявил, что народное голосование — высшая форма демократии. В нем проявляется главный принцип любого правового государства — суверенная власть в государстве принадлежит народу.

По его мнению, существующее ограничение — поддержка 10% избирателей — ограничивает политические права людей и тормозят законодательные инициативы со стороны народа. Собрать 100 000 подписей — задача почти невыполнимая.

Поэтому партия считает, что существующую норму необходимо изменить, чтобы общество могло активнее участвовать в процессе принятия решений и формировании собственного будущего, а также ограничивать "беспрецедентный цинизм правящей коалиции".

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