"Согласие": "Признаки раскола общества по национальному признаку достигли тревожного уровня"

Правление "Согласия" распространило заявление, в котором высказывает опасения по поводу политической ситуации в стране. Партия считает, что "непродуманные действия ответственных институций и оскорбляющие высказывания отдельных должностных лиц привели в обществе Латвии к такому усилению напряжения, какого нам не приходилось переживать в течение последних десятилетий".

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"Согласие" напоминает, что еще недавно представители правящей коалиции "говорили о необходимости создания в Латвии политической нации". Сейчас, указывает оппозиционная партия, ничем необоснованные обвинения в нелояльности русскоязычным Латвии выдвигают отдельные, в том числе, высокопоставленные политики, "которым в нынешней ситуации следовало бы особо осознавать свою ответственность за уменьшение, а не за увеличение напряжения".

Около 30% граждан Латвии, для которых русский язык является родным — "равноправная часть народа Латвии, которому Конституция нашего государства гарантирует свободу взглядов, слова, собраний и другие свободы, как и полагается в демократическом государстве", заявляет "Согласие".

"Война, начатая Российской Федерацией, и вторжение в Украину оставили глубокое впечатление и на общество Латвии. Мы вместе с Украиной, мы однозначно осуждаем агрессора. Но мы категорически возражаем против того, что русскоязычных граждан Латвии персонифицируют с этой войной! Если констатируются отдельные случаи прославления агрессии, их нужно расследовать и наказывать индивидуально, а не возлагать коллективную вину на всю русскую общину Латвии", — говорится в заявлении партии.