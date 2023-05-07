"Согласие" призывает избегать провокаций, чтя память павших во Второй мировой войне
Foto: LETA

Партия "Согласие" призывает избегать провокаций с любой стороны при поминовении погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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"Согласие" приглашает всех желающих 8 и 9 мая почтить память погибших во Второй мировой войне и отметить победу над нацизмом возложением цветов и зажжением свечей на Братском кладбище в Риге.

Партия призывает "избегать возможных провокаций с любой стороны, помнить обо всех действующих ограничениях и относиться с уважением и пониманием к работе сотрудников полиции".

"То, как мы будем дальше сохранять и беречь память о наших семьях, зависит только от нас, от нашей мудрости, от того, как мы будем действовать сейчас. Давайте будем умными и интеллигентными", — призывает правление "Согласия".

Ранее Сейм Латвии принял закон, "запрещающий на 9 мая, когда в России отмечается День Победы, проводить в открытом публичном пространстве мероприятия, не защищающие интересы национальной безопасности, разделяющие общество, ложно описывающие историю и не проявляюющие солидарности с украинским народом".

Принятый закон "О запрете проведения отдельных массовых мероприятий 9 мая" не устанавливает каких-либо временных ограничений, поэтому в дальнейшем он распространяется на все даты 9 мая в последующие годы.

Законом установлено, что 9 мая в Латвии запрещается проведение массовых зрелищных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, за исключением тех, которые соответствуют цели закона.

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