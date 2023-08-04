"Согласие" призывает "не мучить рижан" и распустить Рижскую думу

Фракция партии "Согласие" в Рижской думе призывает тех, кто сейчас участвует в процессе создания коалиции, "не мучить рижан своей некомпетентностью". Депутаты партии считают, что правильным решением сейчас стал бы роспуск Рижской думы, сообщает агентство LETA.

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По словам представителя "Согласия" Иева Вевере, депутаты фракции призывают к проведению внеочередных выборов в Рижскую думу. Вевере указала, что переговоры с потенциальными партиями коалиции в Рижской Думе ведутся уже больше месяца — безрезультатно и со взаимными упреками.

"Этот созыв уже почти три года доказывает, что не может работать ни друг с другом, ни на благо рижан и города. Дороги и мосты рушатся, программ ремонта жилья нет, город стоит в бесконечных пробках, школьники лишены бесплатных обедов", — говорится в заявлении "Согласия".

Роспуск Думы позволит городу "не пострадать от бездействия существующей коалиции", считают в оппозиционной фракции.