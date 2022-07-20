"Согласие" призывает объявить чрезвычайную ситуацию и заморозить тарифы на теплоэнергию

В условиях грядущего роста цен на энергоресурсы и возможного возвращения пандемии Covid-19, "Согласие" призывает объявить чрезвычайную ситуацию в социальной сфере: заморозить тарифы на теплоэнергию и стоимость проезда в общественном транспорте, снизить НДС на топливо и продукты питания, ввести мораторий на выселение за долги и рост платежей по налогу на недвижимость.

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"Сразу же после выборов Сейма в Латвии надо объявить чрезвычайную социальную ситуацию, которая будет оставаться в силе до 1 июня 2023 года. Государство должно отложить в сторону все другие приоритеты (за исключением внешней и внутренней безопасности) и сконцентрировать ресурсы, чтобы не допустить социальной катастрофы, которая может привести к различным потрясениям и угрожать дальнейшему развитию нашего государства", — говорится в заявлении лидера "Согласия" Яниса Урбановича.

Партия предлагает следующие меры поддержки населения: