"Согласие" призывает объявить чрезвычайную ситуацию и заморозить тарифы на теплоэнергию
Foto: LETA

В условиях грядущего роста цен на энергоресурсы и возможного возвращения пандемии Covid-19, "Согласие" призывает объявить чрезвычайную ситуацию в социальной сфере: заморозить тарифы на теплоэнергию и стоимость проезда в общественном транспорте, снизить НДС на топливо и продукты питания, ввести мораторий на выселение за долги и рост платежей по налогу на недвижимость.

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"Сразу же после выборов Сейма в Латвии надо объявить чрезвычайную социальную ситуацию, которая будет оставаться в силе до 1 июня 2023 года. Государство должно отложить в сторону все другие приоритеты (за исключением внешней и внутренней безопасности) и сконцентрировать ресурсы, чтобы не допустить социальной катастрофы, которая может привести к различным потрясениям и угрожать дальнейшему развитию нашего государства", — говорится в заявлении лидера "Согласия" Яниса Урбановича.

Партия предлагает следующие меры поддержки населения:

  • Создать специальный кризисный фонд, в который будут направляться дополнительные средства от сбора налогов;
  • Партия утверждает, что преодоление экономического кризис потребует не менее 1,7-2 мрлд евро, что составляет 5-6% от ВВП Латвии. Эту сумму нужно получить из еврофондов — и как не возвращаемую помощь, и как кредит на выгодных условиях.
  • Государственные и муниципальные предприятия энергетической сферы должны направлять всю свою прибыль на покрытие расходов;
  • Государственные должностные лица должны, проявив солидарность, заморозить повышение своих зарплат;
  • В домах с центральным отоплением (где в качестве энергоносителей используется природный газ или древесная щепа) тарифы на теплоэнергию надо заморозить до 01.06.2023 года на уровне тарифов на 01.04.2022 года.-Жильцы домов индивидуальным отопление должны до 01.06.2023 получать пособия, компенсирующие подорожание цен на дрова, газ, щепу, гранулы и т.д);
  • Следует временно заморозить рыночные цены на поставляемую всем латвийским домохозяйствам электроэнергию. Фиксированные тарифы до 01.06.2023 должны быть установлены на уровне средних цен на 1.04.2022.
  • До конца 2023 года поставщики коммунальных услуг не должны начислять пени должникам
  • До конца 2023 года — мораторий на отъем жилья и выселение за долги перед кредитными учреждениями по ипотечным платежам и за долги перед поставщиками за коммунальные услуги.
  • До конца 2025 года — мораторий на рост платежей по налогу на недвижимость;
  • До конца 2023 года снизить НДС на продукты питания и топливо до 5%;
  • До конца 2023 года ввести запрет на повышении стоимости проезда в общественном транспорте и отмену льгот;
  • Ввести до конца 2023 года по всей стране бесплатный проезд для всех пенсионеров и школьников;
  • Ввести до конца 2023 года бесплатное питание в детсадах и школах.
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