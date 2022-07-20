"Согласие" призывает объявить чрезвычайную ситуацию и заморозить тарифы на теплоэнергию

В условиях грядущего роста цен на энергоресурсы и возможного возвращения пандемии Covid-19, "Согласие" призывает объявить чрезвычайную ситуацию в социальной сфере: заморозить тарифы на теплоэнергию и стоимость проезда в общественном транспорте, снизить НДС на топливо и продукты питания, ввести мораторий на выселение за долги и рост платежей по налогу на недвижимость.
"Сразу же после выборов Сейма в Латвии надо объявить чрезвычайную социальную ситуацию, которая будет оставаться в силе до 1 июня 2023 года. Государство должно отложить в сторону все другие приоритеты (за исключением внешней и внутренней безопасности) и сконцентрировать ресурсы, чтобы не допустить социальной катастрофы, которая может привести к различным потрясениям и угрожать дальнейшему развитию нашего государства", — говорится в заявлении лидера "Согласия" Яниса Урбановича.
Партия предлагает следующие меры поддержки населения:
- Создать специальный кризисный фонд, в который будут направляться дополнительные средства от сбора налогов;
- Партия утверждает, что преодоление экономического кризис потребует не менее 1,7-2 мрлд евро, что составляет 5-6% от ВВП Латвии. Эту сумму нужно получить из еврофондов — и как не возвращаемую помощь, и как кредит на выгодных условиях.
- Государственные и муниципальные предприятия энергетической сферы должны направлять всю свою прибыль на покрытие расходов;
- Государственные должностные лица должны, проявив солидарность, заморозить повышение своих зарплат;
- В домах с центральным отоплением (где в качестве энергоносителей используется природный газ или древесная щепа) тарифы на теплоэнергию надо заморозить до 01.06.2023 года на уровне тарифов на 01.04.2022 года.-Жильцы домов индивидуальным отопление должны до 01.06.2023 получать пособия, компенсирующие подорожание цен на дрова, газ, щепу, гранулы и т.д);
- Следует временно заморозить рыночные цены на поставляемую всем латвийским домохозяйствам электроэнергию. Фиксированные тарифы до 01.06.2023 должны быть установлены на уровне средних цен на 1.04.2022.
- До конца 2023 года поставщики коммунальных услуг не должны начислять пени должникам
- До конца 2023 года — мораторий на отъем жилья и выселение за долги перед кредитными учреждениями по ипотечным платежам и за долги перед поставщиками за коммунальные услуги.
- До конца 2025 года — мораторий на рост платежей по налогу на недвижимость;
- До конца 2023 года снизить НДС на продукты питания и топливо до 5%;
- До конца 2023 года ввести запрет на повышении стоимости проезда в общественном транспорте и отмену льгот;
- Ввести до конца 2023 года по всей стране бесплатный проезд для всех пенсионеров и школьников;
- Ввести до конца 2023 года бесплатное питание в детсадах и школах.