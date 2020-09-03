"Согласие" продолжает лидировать в парламентском рейтинге, несмотря на спад популярности
Foto: LETA

В августе, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос рейтинг партии "Развитие/За!", а также Союза "зеленых" и крестьян, а у "Согласия" он упал. Тем не менее "Согласие" остается на первом месте по популярности в списке претендующих на места в парламенте партий, пишет портал Lsm.lv со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения SKDS по заказу Латвийского телевидения.

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Несмотря на падение популярности, оппозиционное "Согласие" продолжает возглавлять рейтинг претендующих на места в парламенте партий — за "Согласие" готовы голосовать 12,2% опрошенных, однако это заметно меньше, чем в июле, когда партию были готовы поддержать 15,5% респондентов.

Второе место в новом рейтинге занимает также не вошедший в коалицию Союз "зеленых" и крестьян с 10,7%, на третьем — "Развитие/За!" с 7,8%. Далее следуют "Новое Единство" (6,6%) и Национальное объединение (5,2%). Рейтинг Союза "зеленых" и крестьян по сравнению с предыдущем месяцем вырос на 2,4 процентных пункта, а рейтинг партиии "Развитие/За!" поднялся примерно на 2 процентных пункта.

Если бы выборы в Сейм состоялись в августе, пятипроцентный барьер не прошли бы Новая консервативная партия (4,6%), Объединение регионов Латвии (3,8%), KPV LV (1,9%), Русский союз Латвии (1,5%) и "Прогрессивные" (1,4%).

Опрос проводился с 7 по 20 августа, в нем участвовали 900 граждан Латвии.

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Tags

"Новое Единство" KPV LV Русский союз Латвии "Согласие" SKDS Списки, топы и рейтинги
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