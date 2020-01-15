"Согласие" раскрыло свой план действий по вопросу школ нацменьшинств

Партия "Согласие" выступила с заявлением, что введенное в результате реформы образования правовое регулирование, ограничивающее использование языков нацменьшинства в учебном процессе, способствует несоблюдению законных интересов латвийских детей.

Сообщается, что депутаты этого политического объединения "последовательно выступают за свободу выбора обучения на языке нацменьшинств при одновоременном обеспечении возможностей нацменьшинств сохранять свою идентичность в образовательном процессе". В связи с этим "Согласие" утвердило план своих действий по вопросу школ нацменьшинств.

"Согласие" планирует оказывать поддержку деятельности обществ и негосударственных организаций, специализирующихся на вопросах образования нацменьшинств. Помимо этого, представленные в самоуправлениях Латвии политики от "Согласиия" до конца января обязаны обобщить информацию о динамике качества образования в основных школах, подав соответствующие запросы в Управления образования своих самоуправлений.

Также "Согласие" обязуется оказывать поддержку инициативвам старообрядческих организаций в вопросах образования нацменьшинств. От депутата Сейма Вячеслава Домбровского потребуют оказывать поддержку инициативам родителей по "компенсации недостатков системы образования" и поддерживать инициативы по обеспечению качества образования во всех школах, реализующие как программы образования на латышском языке, так и программы образования нацменьшинств.

Координацией работы "Согласия" по данной теме будет заниматься глава партии Янис Урбанович.