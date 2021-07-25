"Согласие": Русскоязычные программы общественного ТВ должны быть доступны не только в интернете, но и в кабельных сетях

Депутаты Сейма от "Согласия" подали поправки к Закону "Об электронных средствах массовой информации", разрешающие бесплатно размещать на кабельных каналах русскоязычные передачи, произведенные общественным масс-медиа. "Согласие" считает, что таким образом общественное масс-медиа, вещающее на русском языке, сможет сохранить традиционную аудиторию.

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С сентября, напомним, русскоязычные передачи LTV-7, уйдя из из эфирного наземного вещания, продолжат работу только в интернете.

"В Латвии действует так называемый принцип must carry: это означает, что кабельные сети обязаны включать в свои пакеты услуг программы общественного ТВ, что обеспечивает доступность этих программ на разных платформах и во всех сетях. Но если передачи LTV-7 уходят из эфира в интернет, то этот контент включать в пакеты больше не нужно. Требование распространяется только на передачи, которые транслируются наземным эфирным телевидением", — поясняет автор законопроекта, депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич: "При этом часть традиционной аудитории LTV-7 — это люди в возрасте, привыкшие смотреть передачи в определенное время по телевизору. Уход в интернет может привлечь молодую аудиторию, но одновременно приведет к потери возрастных зрителей".

По словам Цилевича, ежедневно новости на LTV-7 смотрели 30-40 тысяч человек, и эта аудитория может быть безвозватно потеряна.

Одновременно кабельные сети и сейчас заинтересованы ретрансливать местные передачи на русском языке, считает Цилевич. Из-за запрета ретранслировать ряд российских телеканалов возникает дефицит новостных, публицистических передач на русском языке — и контент, произведенный латвийским общественным масс-медиа, может занять эту нишу. Общественному масс-медиа сотрудничество с кабельщиками позволит удержать и расширить аудиторию — и добиться того, что зрители "не выпадут" из латвийского информационного поля.

Борис Цилевич отмечает, что сейчас важно договориться о самом принципе — передачи, произведенные общественным масс-медиа, должны быть доступны для показа в кабельных сетях — на законодательном уровне. Технические решения реализации этого принципа могут быть различными — от создания отдельного кабельного канала до включения передач в программу уже ретранслируемых каналов, пользующихся популярность у латвийских телезрителей.

"Проблема латвийского законодательства в данной сфере в том, что оно крайне архаично. Невзирая на стремительное развитие технологий, законодательство по-прежнему ставит во главу угла наземное эфирное ТВ. На практике же — из-за того, что технологии позволяют зрителям выбирать иные способы просмотра программ — эфирное ТВ будет терять свои позиции. Ситуации, когда контент будет изначально производиться для интернета, а не для традиционного ТВ, но при этом сохранится необходимость обеспечивать информированность общества и другими способами — станут возникать все чаще, вне зависимости от языка вещания", — подытожил Борис Цилевич.