"Согласие" собирает подписи за отставку вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса
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Фракция "Согласия" в Рижской думе собирает подписи за освобождение от должности вице-мэра столицы Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), сообщает LETA. Повод — катастрофическая ситуация с уборкой снега в городе, поясняют оппозиционные депутаты.

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Несмотря на то, что затяжной снегопад в Риге был с 29 ноября по 3 декабря, улицы Риги по-прежнему находятся в катастрофической состоянии, указывает фракция. Лед на проезжих частях сохранялся неделю после осадков, указывает "Согласие".

По мнению оппозиционных политиков, Кирсис, который несет ответственность за вопросы сообщения в городе, показал, что не способен справляться со своими обязанностями.

Количество аварий в Риге увеличилось почти на 50%, утверждает "Согласие". Драматически растет количество травм, получаемых рижанами на улицах и тротуарах.

О ситуации на улицах Риги сегодня на заседании Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы докладывал исполняющий обязанности директора Департамента движения Янис Вайводс. По его словам, ситуация на улицах 1-й и 2-й категории — хорошая.

Снег на улицах 3-й категории, по его словам, тает, поэтому требуется дополнительное разравнивание. Однако ситуация на улицах 3-й категории также соответствует положениям договора на техническое обслуживание.

Вайводс сообщил, что из примерно 3 миллионов евро, запланированных на содержание улиц в декабре, уже потрачено 88%. Это означает, что в следующем году потребуется дополнительное финансирование.

На прошлой неделе 51 000 квадратных метров проезжей части улиц Риги были засыпаны солью. Из города вывезено 22 754 кубометра снега, активно очищаются от снега остановки общественного транспорта, водосточные желоба и пешеходные переходы.

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