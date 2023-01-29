"Согласие" ставит под вопрос место Барташевича в партии – из-за "саботажа работы партии"
Foto: LETA

В новоизбранном правлении "Согласия" может начаться дискуссия о необходимости исключить мэра Резекне Александра Барташевича из партии по причине "саботажа работы партии" с его стороны. Об этом свидетельствует неофициальная информация, поступившая в распоряжение агентства LETA.

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Исключив Барташевича из партии, "Согласие" потеряет свой последний крупный "бастион власти", ведь на этой неделе о выходе из "Согласия" и создании новой региональной политической силы объявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Минувшей осенью партия не смогла пройти в Сейм и еще раньше потеряла свои позиции власти в Рижской думе.

Как сообщалось, вчера, 28 января, на съезде "Согласия" было решено доверить руководство партией трем сопредседателям: на этот пост избран многолетний лидер партии, депутат Европарламента Нил Ушаков, бывший депутат Сейма Регина Лочмеле и представитель Рижской думы Андрис Морозов.

На съезде также избрали новый состав правления, в который Барташевич не включен.

Параллельно идет процесс перерегистрации членов партии. Если кто-то из предыдущих членов не перерегистрируется, он автоматически считается выбывшим из партии.

Перед съездом "Согласия" мэр Резекне Барташевич также претендовал на место в руководстве партией, но подвергся критике за представление своего политического видения в дебатах перед съездом.

В результате региональный политик заявил, что не поедет на съезд и призвал других членов партии бойкотировать съезд. При этом, однако, Барташевич пообещал продолжить активную деятельность в партии.

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