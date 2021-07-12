"Согласие" требует созвать внеочередное заседание Рижской думы о "инвазии столбиков" в столице
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Фракция "Согласия" в Рижской думе направило письмо мэру столицы Мартиньшу Стакису (Прогрессивные/За!), в котором призывает созвать внеочедное заседание о "инвазии столбиков" в городе.

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"Согласие" призывает опубликовать на домашней странице Рижской думы информацию о столбиках, установленных на реконструемых улицах города, о том, сколько всего закуплено столбиков, по какой цене, указав стоимость как установки, так и иные затраты.

Оппозиционные депутаты призывают назвать ответственных лиц и предприятия, которые причастны к повреждению исторической брусчатки на улице Тербатас. Также "Согласие" требует объяснить причины, по которым проводится подобная "реорганизация" улиц, кто является проектировщиков изменений и запрашивает иную информацию, связанную с установкой столбиков.

Ранее Новая Консервативная партия, входящая в правящую коалицию Рижской думы, призвала руководство столицы "произвести рестарт политики размещения столбиков", чтобы эта политика стала гармоничнее и профессиональнее, а также - не принажала автоводителей.

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