"Согласие" возглавляет февральский рейтинг политических партий

Если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за "Согласие" были бы готовы проголосовать 12,3% опрошенных избирателей, на втором месте по популярности — Союз "зеленых" и крестьян, рейтинг которого вот уже около полугода держится в райноне 8%, а на третьем — "Новое Единство" (6,4%), показывают результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS.

Четвертое место в февральском рейтинге делят Национальное объединение VL-ТБ/ДННЛ и "Для развития/За!" (5,4%), следом идет Новая консервативная партия (4,1%), далее — KPV LV (1,3%) и Объединение регионов Латвии (3,3%).

По сравнению с предыдущем месяцем рейтинг "Согласия" упал на 1,3%, Союза "зеленых" и крестьян — на 0,8%, Национального объединения VL-ТБ/ДННЛ — на 0,6%, а популярность "Нового Единства" выросла на 0,3%.

Опрос проводился с 7 по 18 февраля, в нем приняли участие 873 избирателя из всех регионов страны в возрасте от 18 до 75 лет.