"Согласие", возможно, опять нарушило правила предвыборной агитации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало пять проверок в связи с возможным нарушением правил предвыборной агитации. Одно из них связано с возможным незаконным использованием административных ресурсов, сообщает LETA.

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Остальные проверки связаны с уличной рекламой и рекламой в интернете. Учитывая, что проверки еще не закончены, более подробных комментариев KNAB не дает.

Телеканал LTV сообщал, что "Согласие", возможно, использовал помещения Восточного участка Rīgas namu pārvaldnieks для предвыборного собрания партии. В RNP подтвердили, что была служебная проверка и начато дисциплинарное дело против пяти работников предприятия. Среди этих работников — глава Восточного участка, член "Согласия" Янис Вайткевич.