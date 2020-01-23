"Согласию" со второго раза удалось собрать подписи за отставку мэра Риги

Партии "Согласие" повторно удалось собрать 20 необходимых подписей, чтобы инициировать отставку мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге", ЧСР), сообщила депутат "Согласия" Анна Владова.

По ее словам, подписались все 16 депутатов "Согласия", а значит, и Янис Лочмелис, который ранее отозвал свою подпись.

На вопрос о том, обсуждались ли мотивы этого поступка Лочмелиса, Владова ответила, что у партии с Лочмелисом "все в порядке". Более подробных комментариев она не дала, а связаться с Лочмелисом агентству ЛЕТА не удалось.

Андрис Бергманис ("Согласие") также подтвердил, что вместе с блоком "Риге!" собраны необходимые 20 подписей. В течение двух недель после подачи запроса председатель думы должен созвать очередное заседание о выражении ему недоверия.

"Согласие" уже ранее подавало запрос об отставке Бурова, но он утратил силу, поскольку Лочмелис отозвал свою подпись.