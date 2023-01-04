Сохранение ПМЖ: глава комиссии Сейма допускает возможность изменения требований к гражданам РФ и Беларуси

В Государственном центре содержания образования (VISC) ожидаются большие проблемы с пропускной способностью, поскольку 20 000 человек должны до 1 сентября получить подтверждение знания государственного языка. Такое мнение в интервью передаче "ТОП Новостей" на TV24 высказал председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака.

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Для увеличения пропускной способности VISC потребуется примерно один миллион евро, чтобы эти 20 000 человек могли сдать экзамен, а потом получить оформленные документы, однако это меньшая из проблем, подчеркнул Лидака.

"Я допускаю, что это уже балансирует на грани законности, если вводится правовая норма, выполнение которой само государство не в состоянии обеспечить", — заявил парламентарий.

Лидака уверен, что проблемы возникнут не только с VISC, но и с Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP), которое должно будет оформить все документы до 1 сентября. Как отметил депутат, уже сейчас PMLP на протяжении длительного времени сталкивается с проблемами в связи со сменой паспортов и выдачей eID-карт.

В качестве решения председатель комиссии видит изменения в законе. Учитывая, что постоянный вид на жительство нужно продлевать каждые пять лет, можно было бы ввести требование, что для его продления необходимо показать сертификат, подтверждающий владение госязыком.

"Мы постепенно идем к той же цели. Да, немного медленнее, это был бы пятилетний срок", — заявил Лидака.

Комиссия по гражданству, миграции и сплоченности общества планирует встретиться с представителями PMLP на следующей неделе и принять решение об изменениях в законе.

Как сообщает Latvijas avīze, проживающие в Латвии граждане России и Беларуси, которые раньше были гражданами или имели статус постоянных жителей Латвии, до 1 сентября этого года должны сдать экзамен по латышскому языку не ниже базового уровня (А2).

Те, кто не сможет подтвердить необходимые знания языка, будут лишены постоянного вида на жительство, а вместо него получат временный вид сроком на один год.

Министерство образования и науки разработало поправки к правилам Кабинета министров об объеме знаний государственного языка и порядке проведения проверки и до 9 января ожидает заключений участвующих сторон.

Планируется, что в этом году на проведение экзаменов на знание латышского языка потребуется более 1 млн евро.

По подсчетам Министерства внутренних дел, экзамен должны будут сдавать 17 865 граждан России и Беларуси. VISC отмечает, что это означает значительное увеличение числа экзаменуемых. Уже в прошлом году наметилась тенденция к росту - в ноябре на экзамен зарегистрировались 572 человека (сдавали 540), а в декабре - 1815 (сдавали 1662), что составило 40,3% общего количества за год.