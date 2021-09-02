Соискателям убежища позволят начать работать раньше

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону об иммиграции, согласно которым соискатели убежища получат право работать уже спустя три месяца после подачи заявления о предоставлении статуса, сообщает пресс-служба парламента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это будет возможно, если в течение трех месяцев соискатель убежища ещё не получил ответ о получении статуса беженца или альтернативного статуса.

Как уже сообщалось, в этом году в Латвии 470 человек запросили убежище. Большинство соискателей убежища пересекли границу страны нелегально. Среди них есть в том числе граждане Беларуси и эвакуированные из Афганистана.