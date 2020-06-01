Сокращается время работы информационного телефона о Covid-19
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Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) с сегодняшнего дня еще на два часа по рабочим дням сокращает работу информационного телефона 67387661 о Covid-19, а в выходные дни он больше не будет работать.

В дальнейшем звонить на информационный телефон можно по рабочим дням с 8.30 до 17.00.

Из-за снижения активности населения время работы информационного телефона ЦПКЗ было сокращено уже в апреле. Вначале информационный телефон работал по рабочим дням с 8.30 до 21.00 и по выходным с 8.30 до 17.00, а с 27 апреля время его работы было сокращено с 8.30 до 19.00, по выходным — с 9.00 до 17.00.

Как сообщалось, за последние два дня в Латвии выявлено всего по одному новому случаю заболевания Covid-19.

В целом с начала пандемии проведен 109 071 тест, "Covid-19" выявлен у 1066 человек. Выздоровели 745 человек, 24 умерли.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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