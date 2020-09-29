Сокращен срок самоизоляции для контактных лиц

С учетом рекомендаций европейского Центра контроля и профилактики заболеваний изменены требования к контактным лицам заразившихся Covid-19 лиц. Теперь они смогут прервать самоизоляцию, если результат сделанного на десятый день теста оказался негативным. Такое решение во вторник, 29 сентября, принял Кабинет министров.

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Контактные лица находятся под надзором семейного врача и в случае необходимости получают от него лист нетрудоспособности. Самоизоляцию можно прервать только по разрешению семейного врача и только на 14-й день после контакта с больным или если получен отрицательный результат теста на 10-й день после контакта.

Кроме того, самоизоляцию больше не нужно соблюдать сопровождающим лицам пациента, уезжавшего на лечение за границу — если присутствие сопровождающих лиц было обязательным по решению лечащего врача. Теперь в Латвию можно будет въезжать и сопровождающим лицам пациентов-иностранцев. Самоизоляционные исключения будут распространяться на лиц, которые занимаются сопровождением в сфере медицинского туризма, а также представителей трансплантационных центров стран Балтии, которые едут за донорскими органами. Информацию о сопровождающих лицах нужно заранее отправить Инспекции здравоохранения.

Поправки вступят в силу после публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Как ранее уже сообщалось, срок самоизоляции для приехавших из-за границы сократили до 10 дней.