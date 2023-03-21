Сокращение числа школ: государство сэкономит, родители потратят больше

На сокращении числа основных школ сэкономит только государство — экономия будет достигнута за счет зарплат учителей, но расходы на содержание зданий, которые ложатся на плечи местных властей, не уменьшатся. Кроме того, самоуправлениям все равно придется обеспечивать транспорт для доставки детей в школы. В результате это бремя ляжет на самоуправление и родителей учеников, подчеркивает Союз самоуправлений. По неофициальной информации Latvijas avīze, даже те самоуправления, которые возглавляют представители "Нового Единства", выступают против радикальной реорганизации школьной сети.

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Уже около месяца действует рабочая группа представителей Министерства образования и науки (МОН) и самоуправлений, которая пытается понять, как лучше организовать сеть школ. Результатов пока нет — представители МОН предлагают свои варианты критериев организации школьной сети, но сталкиваются с возражениями.

Если раньше давление правительства по вопросу о школах в основном было направлено на сокращение числа средних школ, то теперь оно взялось также за основные и даже начальные школы, для которых ранее не было установлено количественных критериев.

Министр образования и науки Анда Чакша не отрицает, что одно из предложений министерства заключается в том, чтобы в начальных школах также было не менее 180 учеников. В настоящее время большинство основных школ Латвии не соответствуют этому критерию — из 178 школ такое количество учащихся есть только в 72.

По неофициальной информации, даже те самоуправления, которые возглавляют представители "Нового Единства", выступают против столь радикальной реорганизации школьной сети, как первоначально предлагало МОН. Первоначальное предложение министерства заключалось в том, что в 1-6-х классах должно быть не менее десяти детей в классе, но при этом для маленьких детей расстояние до школы не должно быть больше 25 километров. В интервью Латвийскому радио Чакша сказала, что десять детей на класс будет допустимо только в приграничных и малонаселенных районах, а в других регионах в начальных школах должно быть не менее 20 учеников в классе, причем должны быть параллельные классы. В то же время Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) подсчитал, что для выживания школы достаточно 70 учеников, но для более надежного существования необходимо не менее 90 учеников. 49 из 85 начальных школ не соответствуют этим критериям.