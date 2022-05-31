Сократился поток украинских беженцев, оформляющих вид на жительство в Латвии

В интервью Латвийскому Радио глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майя Розе сообщила, что сократился спрос на оформление виз и видов на жительство.

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По мнению Розе, в связи с сокращением потока заинтересованных лиц PMLP

больше не испытывает затруднений в обслуживании этих лиц, поэтому работа Управления нормализовалась.

Она сообщила, что на данный момент украинским беженцам в Латвии выдано почти 19 000 виз, а также 6 00 видов на жительство.

Как уже сообщалось ранее, на покрытие расходов, связанных с соотвествующей поддержкой гражданского населения Украины, планируется выделить почти 13 млн евро.

Финансирование необходимо для ежемесячного возмещения органам местного самоуправления расходов, связанных с оказанием поддержки гражданскому населению Украины, в том числе предоставлением жилья и питания, оказанием социальной поддержки, обеспечением образования и поддержки в сфере получения услуг государственного управления.