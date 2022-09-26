Солнечные панели на фасадах и балконах могут быть опасны для жизни
Foto: AJ Power

Установка солнечных панелей набирает обороты, и все чаще этим начинают заниматься дилетанты. Солнечные панели стали появляться даже на фасадах и балконах многоквартирных домов. За данные действия предусмотрен штраф. Произведенное таким образом электричество тратится для нужд квартиры, однако, это может быть опасно для жизни, со ссылкой на специалистов сообщает TV3.

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Девятиэтажный жилой дом на улице Лубанас в Риге. На окне и балконе самостоятельно установлены девять солнечных панелей. По словам руководителя архитектуры и дизайна городской среды Рижской думы Валдиса Добровскиса, так делать запрещено и владельца квартиры ждет штраф. Кстати, соседи предриимчивого жильца многоэтажки тоже не в восторге.

Такие солнечные панели для нужд собственного потребления можно купить примерно за 200-300 евро на aliexpress. Они могут производить электроэнергию для холодильника, телевизора. Так как оборудование предусмотрено для кратковременного использования, например, в кемпинге, а не в квартире, специалист предприятия Sadales Tīkls предупреждает о существенных рисках, в том числе для жизни. "Речь может идти о серьезных ожогах или даже летальном случае. Могут быть последствия на всю жизнь. Плюс может загореться квартира. Мы видим, что у жителей возникают проблемы с обычными электроприборами, а в этом случае риск еще выше", — поясняет старший руководитель отношений с корпоративными клиентами Sadales Tīkls Юргис Винниньш.

Если даже такие панели имеют необходимые европейские сертификаты, Рижская дума все равно против их самовольной установки в многоквартирных домах. "Как только они обращены на улицу и видны в общественном пространстве, необходимо согласование с департаментом развития. И мы уже оцениваем, как они вписываются в конкретную архитектуру и городскую среду в целом", — говорит Валдис Домбровскис.

Самовольно установленные солнечные панели замечены также на фасаде здания на улице Маза Кална, на балконе в поселке Тирайне (Марупский край) и других местах.

Стройуправа самоуправления может согласовать установку солнечных панелей на балконе, если на это согласны все жильцы дома и панели будут у всех — с первого до последнего этажа и дом будет смотреться гармонично. "Если каждый пойдет со своим решением, то это никуда не пойдет. Такие решения не будут согласованы", — поясняет Домбровскис.

До сих пор таких коллективных заявок не поступало. Большая вероятность получить разрешения у тех, кто проводит реновацию дома или утепление стен. В свою очередь, по словам представителя Sadales Tīkls — если местное самоуправление выдаст согласование, то Sadales Tīkls позволит эти мощности запустить и в общую сеть.

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