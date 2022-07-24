Солнечные панели на крыше бывшего общежития в Риге: миссия выполнима

Заброшенная пятиэтажка в Риге может стать первым в Латвии реновированным согласно принципам экономики замкнутого цикла объектом, сообщает rus.LSM.lv.

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Пятиэтажное здание на улице Зиепью в Риге когда-то было служебной гостиницей для работников троллейбусного парка, потом общежитием. Последние четыре года в доме были отключены коммуникации и заколочены окна. Теперь брошенное общежитие ждет преображение. Причем — по принципам экономики замкнутого цикла.

"Экономика замкнутого цикла стремится к снижению первоначального потребления ресурсов, уменьшению количества отходов, в целом загрязнения окружающей среды; и пытается сохранить уже полученные ресурсы и продукты как можно дольше, не позволяя стать отходами", — пояснила координатор международных проектов Рижского агентства энергетики Иева Калниня.

Так, например, процесс демонтажа будет минимальным, а материалам, которые останутся после него планируется найти новое применение.

"Во-первых, мы будем пытаться эти материалы использовать еще раз здесь на месте — делать плиты или скамейки, что угодно, это первый вариант, использовать здесь. Второй — повторно использовать на другом объекте, потому что не всегда это надо тут — а кому-то неподалеку может пригодиться", — говорит Калниня.

Повторное использование стройматериалов — это не все. Дом после реновации будет максимально энергоэффективным. Идеи, как это сделать, представили специалисты Рижского агентства энергетики. Вариантов несколько.

"Мы там ставим дополнительное утепление и механическую вентиляцию во всем здании. Это значит, что будет в три раза меньше употребление теплоэнергии, а эксплуатация здания обойдется дешевле. И третий вариант, мы ставим похоже, как во втором сценарии, но ставим на крышу еще солнечные панели и оснащаем здание теплонасосом", — сказал энергоуправляющий Рижского агентства энергетики Валдис Ратниекс.

Ставить солнечные панели — самый дорогой вариант, зато самый выгодный на ближайшие 30 лет. "Потому что мы будет использовать солнечные панели для всего оборудования, энергию от солнечных панелей для всего оборудования, которое мы ставим в здании, и поэтому будут снижаться расходы", — уверен Ратниекс.

Какие из предложений агентства будут реализованы решит уже застройщик — Rīgas pilsētbūvnieks. После реконструкции в доме будут оборудованы муниципальные арендные квартиры, в том числе для многодетных семей, и два центра по социальному уходу.