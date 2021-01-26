Сомнительная компания предлагает латвийцам приобрести годовой запас витамина D по цене доставки

В почтовых ящиках многих жителей появились предложения получить годовой запас витамина D, оплатив лишь его доставку. При этом в аптеках 40 капсул витамина стоят около 10 евро. Центр защиты прав потребителей предупреждает, что в договоре с компанией есть подводные камни и платить все-таки придется. Об этом сообщает портал Rus.lsm.lv со ссылкой Русское вещание LTV7.

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Компания предлагает получить 365 таблеток и заплатить только за доставку — 2,49 евро. Для этого достаточно оставить заявку. Журналисты Русского вещания LTV7 связалось с фирмой.

"Вот вы его заказали, он идет как заказное письмо по почте. Вы получите извещение, что его нужно забрать. Получите посылку, там будет коробочка витаминов и внутри этот счет — 2, 49 евро", — рассказали им, добавив, что это солидная норвежская компания, которая уже 10 лет в Латвии.

На самом деле компания не норвежская, а польская, что указано на ее же сайте. В Норвегии производятся только сами капсулы. В регистре латвийской Продовольственно-ветеринарной службы этот продукт зарегистрирован в прошлом году. Но само предприятие уже попадало в поле зрения Центра защиты прав потребителей несколько лет назад, когда точно так же предлагала бесплатный рыбий жир. Правда, после заключения сделки оказывалось, что за вторую упаковку нужно заплатить 13 евро.

"Обычно если люди подписываются, чтобы им что-то бесплатно прислали, они подписываются на долгосрочный договор. Первая посылка будет бесплатной, но следующие посылки уже будут платными", — пояснила представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане.

По ее словам, она не смогла нигде найти условий договора с компанией. Получается, что покупатели на что-то подписываются, и сами не знают, на что. Это незаконно.

Сейчас Центр защиты потребителей вместе с польскими коллегами проводит проверку подозрительной услуги.