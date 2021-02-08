Сомнительная партия AstraZeneca, приоритетное вакцинирование, очереди на морозе. Главное о Covid-19 на 8 февраля

Поставщик при перевозке партии вакцин AstraZeneca, предназначенной для Латвии, допустил отступление от процедуры. Кариньш предлагает нарастить в Латвии мощности тестирования. Глава МИДа Ринкевич готов поддержать включение высших должностных лиц в круг приоритетно вакцинируемых. Из-за эпидемиологических ограничений покупатели вынуждены дожидаться своей очереди в магазин на улице. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 8 февраля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 288 новых случаев Covid-19, скончались 8 инфицированных. Среди умерших четверо пациентов в возрастной группе от 60 до 70 лет, трое — от 70 до 80 лет, один — от 85 до 90 лет. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 72 088 человек, умерли 1347 инфицированных.

За минувшие сутки в Эстонии сделано 3039 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 339, то есть 11,2%. Скончались пять человек с диагностированным Covid-19.

В Литве тем временем за сутки подтверждено 270 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек. В целом с начала пандемии в стране зарегистрировано 187 39 случаев Covid-19, 138 207 человек выздоровели, 43 506 человек все еще больны.

Премьер-министр предлагает нарастить мощности тестирования, а также расширить круг лиц, которых необходимо проверять регулярно. Кариньш хочет, чтобы Минздрав обеспечил регулярное тестирование групп риска.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало ведомственную проверку об отказе латвийских должностных лиц от большей партии вакцин производства BioNTech/Pfizer. Пока не известно, приведет ли проверка к возбуждению уголовного дела.

Поставщик при перевозке партии вакцин AstraZeneca, предназначенной для Латвии, допустил отступление от процедуры — температура доставки была на полградуса ниже, чем надо. Поэтому дозы будут пущены в ход только после разрешения со стороны производителя.

В Латвии первые вакцины AstraZeneca от Covid-19 будут использоваться для вакцинации врачей и фармацевтов и только потом вакцинация будет начата в центрах социального ухода.

Maxima Latvija в связи с изменениями ограничений в торговой сфере с понедельника может на короткое время закрывать вход в магазин и просить покупателей подождать на улице, пока другие клиенты не выйдут из магазина.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич готов поддержать включение высших должностных лиц в круг приоритетно вакцинируемых. Он сообщил, что вакцинация высших должностных лиц необходима как из практических соображений, так как для того, чтобы мотивировать других людей прививаться.

Региональный подход к возобновлению очного обучения может предусматривать, что заболеваемость Covid-19 в конкретном самоуправлении ниже средней по Латвии. По словам Шуплински, трудно ожидать, что совокупная заболеваемость Covid-19 в Латвии скоро упадет ниже 200, чтобы ограничения могли бы быть пересмотрены, но психоэмоциональная ситуация в школах и семьях ухудшается, поэтому правительство думает о частичном открытии школ.

В целях снижения риска распространения новых мутаций коронавируса с понедельника в Литве ужесточают контроль приезжающих в страну жителей в аэропортах и в Клайпедском порту, однако Литва пока не последует примеру Латвии и не закроет авиасообщение с Великобританией.

История дня. Для победы над Covid-19 латвийскому обществу нужно пройти через массовую вакцинацию и добиться коллективного иммунитета. Однако решить эту задачу труднее чем кажется. Кроме технических и организационных трудностей, а также сопротивления ковид-диссидентов государство столкнулось с неожиданной проблемой — недоверием значительной части общества.