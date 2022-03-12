Sony заблокировала игры для россиян. Это ударило и по латвийским игрокам
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Компания Sony в знак протеста против войны в Украине лишила российских владельцев игровых приставок Playstation доступа к магазину игр и возможности играть по сети. Эти ограничения ударили и по пользователям из Латвии и других стран: теперь они собирают подписи под петицией, требуя изменить решение.

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При регистрации новых пользователей Sony не дает возможности выбрать любую страну — в частности, пользователи из стран Балтии или Казахстана должны указывать, что они находятся в других государствах. Часть латвийских игроков при регистрации указывали, что они из России. Вскоре после начала войны в Украине Sony ввела ограничения против всех российских пользователей.

Пострадавшие от решения Sony латвийские пользователи собирают подписи на Change.org. Они отмечают, что "не поддерживают войну и геноцид", но считают, что санкции и ограничения не должны касаться тех, кто не имеет к ним отношения. Авторы петиции требуют от Sony ввести ограничения по принципу геолокации или дать возможность пользователям из Латвии, Литвы, Эстонии или Казахстана сменить страну регистрации.

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