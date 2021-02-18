Соответствие требованиям "безопасных школ" будет пересматриваться каждые две недели

Соответствие самоуправлений требованиям "безопасных школ" правительство будет пересматривать каждые две недели, сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Если в самоуправлении в течение двух недель произойдет резкий прирост заболеваемости Covid-19, который превысит 200 случаев на 100 000 человек, будет рассматриваться вопрос о том, как заболеваемость влияет на очное обучение в школах и выявлен ли вирус в самих учебных заведениях. В зависимости от этого будет приниматься решение о продолжении обучения на месте или возвращении к удаленной учебе.

Как отметила министр, хотя во вторник в правительстве была достигнута договоренность о постепенном вводе регионального принципа в 49 школах 20 самоуправлений, образовательные учреждения должны следить за окончательными решениями, так как ситуация с заболеваемостью может резко измениться в течение даже этой недели.

На следующей неделе работу на месте смогут возобновить школы в тех регионах, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 по состоянию на 15 февраля была меньше 200 случаев на 100 000 населения. Очное обучение возобновят 1-4-е классы.

Шуплинска подчеркнула, что в реализации принципа "безопасных школ" большую роль играет школьная инфраструктура и транспорт. Школы должны выполнять необходимые эпидемиологические требования — соблюдение двухметровой дистанции, проветривание помещений, организация перемещения детей в школе, дезинфекция. По возможности дети должны приходить в школу пешком, прибывать на личном транспорте родителей или на школьном автобусе.

В ситуациях, когда в школе учится ребенок из другого края, где заболеваемость высока, директор школы должен связаться с его родителями и выяснить, если ли заболевшие Covid-19 в семье. Если случаев заболевания в семье нет, школа может допустить ребенка к очной учебе.