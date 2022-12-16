Соревнование за титул "Человека Европы в Латвии" продолжают Стакис, Зугицкис и Познякс
Foto: LETA

Соревнование за титул "Человека Европы в Латвии" продолжают мэр Риги Мартиньш Стакис, руководитель центра Europe Direct Dienvidlatgale Оскар Зугицкис и создатель "твиттер-конвоя" Рейнис Познякс, рассказала представитель "Движения Европы в Латвии" Лиене Валдмане.

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Титул "Человек Европы в Латвии" ежегодно присуждается в общественном голосовании, и его получает человек, который своими делами внес значительный вклад в укрепление общих ценностей Европы в Латвии и укрепление имиджа Латвии в Европе. Проголосовать за кандидатов "Топ-3" можно до 23 декабря, перейдя по ссылке "ej.uz/EGCL3".

Например, в заявке мэра Риги Стакиса говорится, что Рига наконец снова стала одной из столиц стран Евросоюза. Мэр создал центр поддержки украинских беженцев, обеспечивающий их всем необходимым и служащий образцом для других городов, а также "убедительно двигает Ригу по зеленому курсу и к климатической нейтральности".

"Человек Европы в Латвии" 2022 года будет назван 28 декабря.

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