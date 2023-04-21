Соседа за шум наказать можно, юрлицо — нельзя. Рижская дума призывает Кабмин изменить закон

Если ночью поет ваш сосед за стеной, его можно наказать, если грохочет дискотека в клубе этажом ниже, можно только попытаться уговорить организаторов сделать потише. Для физических лиц ответственность за шум предусмотрена, а для юридических — нет, выяснила передача "ТЧК" на Rus.LSM.lv.

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О том, что эта сфера не отрегулирована, стали говорить еще до 2020 года, рассказал журналистам замначальника муниципальной полиции Риги Эдгар Рудзитис. Физическое лицо, обладателя персонального кода, можно привлечь к ответственности за хулиганство, а юрлицо, обладателя регистрационного номера — невозможно. Полиция, впрочем, все равно приезжает на такие вызовы и уговаривает шумное заведение шуметь поменьше.

"Мы были бы только рады, если бы был инструмент, с помощью которого мы могли бы предотвратить это нарушение", — признал Рудзитис.

Вице-мэр Риги Линда Озола заявила, что одно из направлений действий Рижской думы — добиться, чтобы юридические лица тоже несли ответственность за то, что кому-то мешают своим шумом. Она обратила внимание и на то, что к помещениям ночных клубов нет специфических требований по звукоизоляции или заглушению вибрации.

"Министерство экономики — отраслевое ведомство, которое отвечает за строительные нормативы, — должно взять на себя приведение этой ситуации в порядок. Рижская дума со своими юристами и полиция самоуправления на старте, мы готовы прийти с идеями. Но это должны быть либо правила Кабинета министров, либо закон, надо вовлекать в процесс представителей правительства и Сейма. Это сложная межотраслевая ситуация", — объяснила она.