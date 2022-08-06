Соседи жалуются, что курю в окно. Это разве запрещено?

Курить можно везде, где это не запрещено законом. Но важно, чтобы находящиеся рядом люди были не против – иначе тоже нельзя. Начальник отдела охраны общественного порядка Главного управления Рижской муниципальной полиции Нормундс Мажолис рассказывает, где по латвийским законам запрещено курить в любом случае.

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Согласно второй части десятой статьи Закона об обороте табачных изделий, курительных изделий растительного происхождения, электронных курительных устройств и их жидкостей курение запрещается:

в присутствии детей или беременных;

в помещениях образовательных учреждений, служебных гостиниц образовательных учреждений и на прилегающих территориях, которые используются этими учреждениями;

в помещениях медицинских учреждений, учреждений социальной защиты и реабилитации, мест лишения свободы и мест содержания и пребывания задержанных лиц, а также на территориях этих учреждений, за исключением мест, специально отведенных для курения;

ближе чем в 10 метрах от входа в здание, в котором расположены учреждения государственного управления. В таких местах есть предупреждающие надписи или символы о запрете курения;

под крышей остановки общественного транспорта и на перронах;

в подъездах, коридорах и других общих пространствах многоквартирных жилых домов;

на балконе или лоджии многоквартирного дома, если кто-то из соседей обоснованно возражает против этого;

на рабочем месте курить тоже нельзя — только в специально отведенном помещении для курения;

нельзя курить в общественных зданиях и общественных местах — но этот запрет не распространяется на квартиры в общественных зданиях;

нельзя курить в салонах, кабинах и каютах общественного транспорта, такси, поездов и кораблей, которые занимаются перевозкой пассажиров. В поездах и на кораблях могут быть отдельно приспособленные вагоны и каюты для курения;

курение запрещено в транспортных средствах, которые принадлежат или находятся в собственности государственных или муниципальных учреждений;

а также на стадионах или в других местах, где проходят спортивные и другие общественные мероприятия, кроме отдельных зон для курения;

нельзя курить на детских игровых площадках;

в парках, скверах и местах для купания тоже можно курить только в специально отведенных для этого местах;

нельзя курить в кафе, ресторанах и других местах общественного питания, за исключением уличных террас в летний сезон, где разрешается курить в специально отмеченных местах.

За нарушение ограничений на курение полагается предупреждение или штраф в размере до 100 евро.