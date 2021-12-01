Составят график сокращения штата сотрудников госуправления на следующие три года
Foto: LETA

Комиссия Сейма по публичным расходам и ревизиям поручила Государственной канцелярии до конца января следующего года разработать и представить на рассмотрение комиссии график сокращения численности сотрудников государственного управления на следующие три года.

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Председатель комиссии Рейнис Знотиньш ("Новая консервативная партия") сказал, что график должен быть ориентирован на достижение среднего показателя стран Организации экономического сотрудничества и развития в течение трех лет (ОЭСР).

Депутаты комиссии также поручили Государственной канцелярии и Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (МООСР) до конца января следующего года разработать и представить в комиссию план мероприятий по привязке процессов дигитализации и автоматизации к числу госслужащих.

"В ближайшие годы запланированы значительные инвестиции в оцифровку структур государственного управления за счет финансирования от механизма восстановления и устойчивости. Результат процесса оцифровки и автоматизации должен быть связан с повышением производительности государственного управления путем более эффективного выполнения существующих обязанностей в учреждениях, в которые планируется инвестировать", - сказал Знотиньш.

Как сообщалось, согласно опубликованным в 2019 году данным по странам ОЭСР, доля работников государственного сектора в Латвии была примерно на два процентных пункта выше, чем в среднем по странам организации.

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LETA

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LETA
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