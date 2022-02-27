Состоится пикет против поправок к Конституции Беларуси, укрепляющих власть Лукашенко
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Представители белорусской диаспоры в Латвии сегодня, в 12:00, соберутся на площади у Памятника Свободы, чтобы высказаться против референдума о поправках к Конституции Беларуси, сообщает LETA.

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Поправки призваны укрепить авторитарный режим Александра Лукашенко и сделать невозможными участие демократической оппозиции в выборах президента на ближайшие десятилетия, сообщают организаторы пикета.

Согласно поправкам, президент сможет находиться на должности только два срока по пять лет, но это будет относиться только к следующему избранному президенту. Кроме того, поправки введут иммунитет против совершенных преступлений для прежних лидеров, а также позволят размещать на территории Беларуси ядерное оружие, сообщает LETA.

На референдуме избирателям предлагают ответить на вопрос "принимаете ли Вы изменения и дополнения к Конституции Беларуси". Если в референдуме примет участие более половины жителей с правом голоса, то референдум будет считаться состоявшимся.

Как уже сообщалось, белорусская оппозиция и западные страны считают, чтобы выборы президента Беларуси в 2020 году были фальсифицированы. Протесты в Минске и других городах были жестоко подавлены властями Беларуси.

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