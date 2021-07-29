Состоится сбор подписей за референдум о закреплении в Сатверсме понятия, что семья — это "союз между мужчиной и женщиной"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала проект поправок к 110-й статье Сатверсме, предусматривающий включение в основной документ понятие "семья" как "союза между мужчиной и женщиной". Если в течение года 10% всех избирателей подпишутся под этим проектом, то затем может состояться референдум по внесению соответствующей поправки в Сатверсме.

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Ранее общество Asociācija Ģimene сообщила LETA, что председатель правления Latvijas vīru biedrība Андарс Игнацс подал в ЦИК законопроект с целью инициировать референдум "О закреплении понятия семьи в Сатверсме".

Авторы законопроекта предлагают такую редакцию 110-й статьи Сатверсме:

"Государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной — и семью, в основе которой брак, кровное родство или адопция. Государство защищает права детей, в том числе, право расти в семье, в которой основа, что мать — женщина, а отец — мужчина. Государство защищает права родителей и их свободу обеспечивать детям воспитание согласно своим религиозным и философским убеждениям.

Государство особо помогает детям с инвалидностью и родителям, которые о них заботятся, детям, которые остались без попечения родителей или пострадали от насилия, многодетным детям, а также матерям и отцам, которые воспитывают детей без второго родителя".

В течение одного года будет идти сбор подписей за вынесение предложенного законопроекта на референдум. Если будет собрано необходимое количество подписей — минимум 10% от всех граждан страны, имеющих право голоса (155 тысяч избирателей) — у Сейма будет возможность избежать референдума, утвердив такой законопроект без содержательных изменений. Если Сейм не примет законопроект — вопрос будет вынесен на всенародное голосование.

Срок, данный Центральной избирательной комиссией на сбор подписей, фактически означает, что решение о том, быть или не быть референдуму о понятии "семья", предстоит принимать в самый разгар предвыборной кампании — за два месяца до выборов в 14-й Сейм, которые состоятся в начале октября 2022 года.

Параллельно в обществе продолжаются дискуссии о необходимости принятия законопроекта о партнерских отношениях, который фактически легализует однополые браки.

Закон предусматривает разные способы сбора необходимого количества подписей. Подписи можно собирать электронно, используя портал

www.latvija.lv или иную онлайн-систему, которая для этих целей выберет инициативная группа.

Нотариально заверенные подписи могут собираться по месту декларации жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который ведет нотариальную деятельность, у руководителя волости, края или города, а также в дипломатических и консульских представительствах Латвии за границей у должностных лиц, имеющих право исполнять нотариальные функции.