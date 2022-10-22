В субботу в Риге состоится шествие против обязательной военной службы, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Шествие планируется с 14:00 до 16:00 от площади Свободы до памятника Оскару Калпаксу.

Цель мероприятия — выразить протест против введения обязательной военной службы и выступить за сохранение добровольной службы.

Ожидается, что в шествии примут участие 250 человек.

Заявку на шествие подало частное лицо.

Призывы участвовать в шествии анонимно распространяются в Facebook. Организаторы называют себя неформальной группой активных граждан Rīko tikai tavējie.

Они также призывают граждан подписываться под инициативой о добровольной Службе государственной обороны (СГО) на портале Mana balss.

Как сообщалось, правительство утвердило законопроект о введении СГО, в которую планируется призывать молодых людей в возрасте 18-27 лет. Первый призыв планировался уже в январе 2023 года, но в связи с тем, что законопроект оставлен на рассмотрение новому парламенту, сроки призыва могут сдвинуться на июль следующего года.