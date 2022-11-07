Сегодня в 12:00 состоится торжественное заседание 14-го Сейма в честь столетия латвийского парламента, на котором перед депутатами выступит председатель Сейма Эдвард Смилтенс, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе парламента.

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Перед заседанием в 10:30 депутаты соберутся на торжественное мероприятие "Латвийский парламентаризм в год столетия Сейма", которое откроет спикер. В его программе — выступления и дискуссия экспертов, которую будет вести судья Конституционного суда и бывший руководитель юридического бюро Сейма Гунар Кусиньш.

На торжественное заседание приглашены бывшие спикеры Сейма Анатолий Горбунов, Илга Крейтусе, Альфред Чепанис, Янис Страуме, Ингрида Латимира (ранее Удре), Индулис Эмсис, Гундар Даудзе, Солвита Аболтиня и Инара Мурниеце, а также другие официальные лица, бывшие депутаты Верховного совета и представители иностранного дипломатического корпуса.

В 14:00 члены президиума Сейма и депутаты примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.

Первое заседание Сейма Латвийской Республики состоялось 7 ноября 1922 года.

О том, как выглядел Сейм 100 лет назад, читайте в материале "Два латыша — три партии". Шутка, в которой есть доля правды: как выглядел Сейм 100 лет назад — здесь.