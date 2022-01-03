Состоится заседание Государственного энергетического кризисного центра

Министр экономики Янис Витенбергс созвал в понедельник заседание Государственного энергетического кризисного центра, чтобы обсудить ситуацию с доступностью энергоресурсов в стране, сообщила советник министра по связям с общественностью Винета Вилистере-Лаце.

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На заседании будет рассматриваться ситуация с теплоснабжением в Даугавпилсе и других самоуправлениях Латвии.

"В настоящее время в стране нет недостатка в энергоресурсах — электроэнергии, природном газе и нефтепродуктах, и необходимые для производства тепловой энергии ресурсы доступны, а также технически их возможно доставить всем пользователям в необходимом объеме. Поэтому нет оснований для обеспокоенности в связи с нехваткой ресурсов, что могло бы привести к кризисной ситуации в стране", — сказал министр.

Он отметил, что проблемы вызваны глобальным ростом цен на электроэнергию и газ, что привело к росту цен на теплоэнергию, который в отдельных самоуправлениях достаточно велик и негативно сказывается на платежеспособности населения и конкурентоспособности предприятий. Поэтому необходимо думать о различных решениях по стабилизации ситуации и устранению подобных рисков в будущем, сказал глава Минэкономики.

Как сообщалось, для снижения влияния роста цен на электроэнергию уже введен ряд мер поддержки — увеличена поддержка защищенным пользователям и энергоемким предприятиям, более быстро будет снижаться доля компонента обязательной закупки в тарифе, на 50% снижена доля тарифа за распределение электроэнергии на срок до 1 апреля 2022 года. Кроме того, правительство утвердило выплату пособий вакцинированным пожилым людям в размере 20 евро в месяц, а также будет помогать самоуправлениям с финансированием для жилищных пособий.