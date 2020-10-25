Состоялось первое заседание суда в электронном формате

На прошедшей рабочей неделе, 20 октября, в Латвии впервые состоялось судебное заседание в электронном формате, сообщает Министерство юстиции.

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Со вступлением в силу 1 июля 2020 года закона об административной ответственности суды над делами об административных правонарушениях работают на новой технологической платформе Судебной информационной системы, которая была разработана в рамках проекта "Информационное развитие судов".

20 октября Пардаугавский суд Риги впервые рассмотрел дело об административном правонарушении, поступившее в суд в цифровом формате из Информационной системы административных правонарушений Информационного центра Министерства внутренних дел.

Дело рассматривал судья Виктор Макуцевич. В электронном заседании суда участие принял также человек, призванный к административной ответственности, и его защитник. Один из залов для судебных заседаний здания Пардаугавского суда на ул. Даугавгривас был адаптирован для рассмотрения дел в новом формате.

Планируется продолжить постепенное оснащение все новых залов судебных заседаний необходимым оборудованием для рассмотрения дел в электронном формате.

После заседания суда Макуцевич заявил, что открыта новая страница оцифровки судебного процесса. Он подчеркнул, что такой порядок позволяет проводить заседания быстрее и с использованием меньшего количества ресурсов. "Не надо бояться нового, нужно использовать имеющиеся возможности", — подчеркнул судья.