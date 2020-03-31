Состояние трех тяжелобольных с Covid-19 стабилизировалось

Состояние трех латвийских тяжелобольных с Covid-19 стабилизировалось, заявила во вторник после заседания правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Вчера один из заболевших в более легкой форме был выписан из региональной больницы на домашнее лечение.

С точки зрения Винькеле, актуальные данные о зараженных Covid-19 в Латвии позволяют расценивать прирост заболеваемости как умеренный. "Хорошая новость в том, что количество помещенных в стационар пациентов растет медленно, фактически не меняется — их по-прежнему 27", — сказала министр.

Минздрав подготовил критерии распределения кризисных доплат медикам, которые участвуют в ограничении распространения Covid-19. Как сообщалось, за март эти доплаты составят до 50% от зарплаты.