"Состояние жилого фонда должно планомерно улучшаться". В RNP сменилось руководство

Завершился процесс отбора новых председателя и членов правления муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks, сообщило сама компания. Далее обязанности председателя правления RNP будет исполнять Марис Озолиньш, а временными членами правления станут Мартиньш Паурс и директор Финансового управления RNP Виктор Шершнев.

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Новый состав правления приступит к работе 24 июля. Марис Озолиньш будет председателем правления, будучи при этом в статусе постоянного члена правления со сроком полномочий на 5 лет. Мартиньш Паурс и Виктор Шершнев начнут работу 3 июля, срок их полномочий в правлении — один год. В компетенцию председателя правления будет входить стратегия (основная деятельность), руководство реформами и корпоративное управление, а в компетенцию членов правления — обслуживание клиентов и цифровая трансформация.

"Вступая в эту ответственную должность, которая оказывает влияние на повседневную жизнь многих жителей Риги, ставлю цель — я повысить удовлетворенность клиентов, значительно повысив качество обслуживания. Состояние жилого фонда, давно требующего значительных вложений как в ежедневный ремонт, так и в энергоэффективность, должно планомерно улучшаться. Для реализации целей, поставленных RNP, необходимо также совершенствовать процесс принятия решений в многоквартирных домах. Достижение этих целей опирается на компетентность сотрудников компании, поэтому существующий штат будет стабилизирован, а при необходимости будут привлечены и ведущие специалисты из других областей", — заявил Озолиньш.

Совет RNP выражает благодарность за вклад в развитие компании на протяжении почти 3 лет действующему члену правления Бернхарду Малиновскису. Член правления прекращает свои обязанности 30 июня, на основании взаимной договоренности. Член правления Лайла Кейселе будет выполнять свои обязанности члена правления до 23 июля, продолжая реализацию начатых проектов по дигитализации.

Как уже сообщалось ранее, к отбору новых руководителей RNP была привлечена компания по подбору персонала SIA Euro Personalāls, которая сотрудничала с конкурсной комиссией.

Всего было рассмотрено 49 заявлений, поданных 38 кандидатами на должности председателя правления и члена правления.