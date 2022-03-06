Состоятся авиарейсы по возвращению жителей Латвии из Египта

Сегодня состоятся согласованные Министерством сообщения и Министерством иностранных дел авиарейсы из Египта, чтобы на родину могли вернуться латвийцы, которые путешествовали рейсом, организованным подпавшим под антироссийские санкции туроператором TT Baltics.

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Регламентом Совета Европы об ограничительных мерах против российской агрессии на Украине с 28 февраля этого года запрещается использование воздушного пространства Латвии всеми самолетами, находящимися под прямым или косвенным контролем граждан России, независимо от страны, в которой зарегистрировано воздушное судно.

Упомянутые санкции касаются и чартерных авиарейсов, которые туроператор TUI Baltic планировал выполнить в марте.

В настоящее время запланировано четыре рейса.

В эти выходные 349 граждан, в том числе 65 детей, будут доставлены в Латвию из египетских курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Рейсы обеспечит литовская авиакомпания GetJet Airlines, указали в Министерстве сообщения.

ЕС ввел санкции в отношении российского миллиардера Алексея Мордашова, единственного реального бенефициара TT Baltics.

Исполнительный директор TT Baltics Леонид Моченов сообщил, что в настоящее время в Египте находятся около 1500 клиентов из Латвии, Литвы и Эстонии, которые будут доставлены на родину.