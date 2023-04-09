Сотрудникам "скорых" могут выплатить 124 тысячи евро компенсаций за ущерб по здоровью

Министерство здравоохранения планирует обеспечить единовременную выплату пособий на общую сумму 124 788 евро за вред здоровью, причиненный сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. Проект приказа передан в правительство.

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17 января этого года Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) приняла решение о назначении единовременного пособия в размере 25 573 евро за тяжкие телесные повреждения, полученные при исполнении вызова.

20 января было принято решение о назначении единовременного пособия в размере 99 215 евро в связи со смертью сотрудника "скорой" во время исполнения вызова.

Минздрав поясняет, что в бюджете NMPD не предусмотрено такое финансирование для выплаты единовременных пособий в связи с причинением тяжкого вреда здоровью сотрудников во время выездов на вызовы и в связи со смертью сотрудника во время выполнения служебных обязанностей во время вызова. По этой причине необходимо решение правительства о предоставлении финансирования NMPD в размере 124 788 евро для обеспечения единовременного пособия.