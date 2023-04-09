Сотрудникам "скорых" могут выплатить 124 тысячи евро компенсаций за ущерб по здоровью
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Министерство здравоохранения планирует обеспечить единовременную выплату пособий на общую сумму 124 788 евро за вред здоровью, причиненный сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. Проект приказа передан в правительство.

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17 января этого года Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) приняла решение о назначении единовременного пособия в размере 25 573 евро за тяжкие телесные повреждения, полученные при исполнении вызова.

20 января было принято решение о назначении единовременного пособия в размере 99 215 евро в связи со смертью сотрудника "скорой" во время исполнения вызова.

Минздрав поясняет, что в бюджете NMPD не предусмотрено такое финансирование для выплаты единовременных пособий в связи с причинением тяжкого вреда здоровью сотрудников во время выездов на вызовы и в связи со смертью сотрудника во время выполнения служебных обязанностей во время вызова. По этой причине необходимо решение правительства о предоставлении финансирования NMPD в размере 124 788 евро для обеспечения единовременного пособия.

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